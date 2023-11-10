З цим швидким рецептом законсервувати томати в солодкому маринаді дуже просто. Величезного списку інгредієнтів не потрібно.

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Рецепт помідорів у солодкому маринаді без стерилізації

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Ретельно помийте помідори.
  2. Листя і спеції викладіть на дно чистої банки. Наповніть її помідорами.
  3. Залийте помідори в банці окропом і залиште їх охолонути на 15 хвилин.
  4. Коли вода охолоне, злийте її до каструлі, додайте до неї сіль та цукор. Доведіть до кипіння і додайте оцет.
  5. Після того, як маринад закипів, залийте ним банки з помідорами.
  6. Закрийте банки кришками, після чого закутайте, щоб вони якнайдовше остигали.