З цим швидким рецептом законсервувати томати в солодкому маринаді дуже просто. Величезного списку інгредієнтів не потрібно.
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Рецепт помідорів у солодкому маринаді без стерилізації
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Ретельно помийте помідори.
- Листя і спеції викладіть на дно чистої банки. Наповніть її помідорами.
- Залийте помідори в банці окропом і залиште їх охолонути на 15 хвилин.
- Коли вода охолоне, злийте її до каструлі, додайте до неї сіль та цукор. Доведіть до кипіння і додайте оцет.
- Після того, як маринад закипів, залийте ним банки з помідорами.
- Закрийте банки кришками, після чого закутайте, щоб вони якнайдовше остигали.