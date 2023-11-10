З цим швидким рецептом законсервувати томати в солодкому маринаді дуже просто. Величезного списку інгредієнтів не потрібно.

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Рецепт помідорів у солодкому маринаді без стерилізації

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 кілограми помідорів;

– листя вишні, смородини;

– пучок петрушки;

– 3 гвоздики;

– 15 горошин чорного перцю;

– 3 лаврові листи;

– 2 цибулі;

– 375 грамів цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 100 мілілітрів оцту.

Приготування:

Ретельно помийте помідори. Листя і спеції викладіть на дно чистої банки. Наповніть її помідорами. Залийте помідори в банці окропом і залиште їх охолонути на 15 хвилин. Коли вода охолоне, злийте її до каструлі, додайте до неї сіль та цукор. Доведіть до кипіння і додайте оцет. Після того, як маринад закипів, залийте ним банки з помідорами. Закрийте банки кришками, після чого закутайте, щоб вони якнайдовше остигали.

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