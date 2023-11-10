С этим быстрым рецептом законсервировать помидоры в сладком маринаде очень просто. Огромный список ингредиентов не требуется.

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Рецепт помидоров в сладком маринаде без стерилизации

  • Время: 30 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Тщательно помойте помидоры.
  2. Листья и специи выложите на дно чистой банки. Наполните ее помидорами.
  3. Залейте помидоры в банке крутым кипятком и оставьте их остыть на 15 минут.
  4. Когда вода охладится, слейте ее в кастрюлю, добавьте к ней соль и сахар. Доведите до кипения и добавьте уксус.
  5. После того как маринад закипел, залейте им банки с помидорами.
  6. Закройте банки крышками, после чего укутайте, чтобы они дольше остывали.