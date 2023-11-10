С этим быстрым рецептом законсервировать помидоры в сладком маринаде очень просто. Огромный список ингредиентов не требуется.

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Рецепт помидоров в сладком маринаде без стерилизации

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– листья вишни, смородины;

– пучок петрушки;

– 3 гвоздики;

– 15 горошин черного перца;

– 3 лавровых листа;

– 2 лука;

– 375 граммов сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 100 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Тщательно помойте помидоры. Листья и специи выложите на дно чистой банки. Наполните ее помидорами. Залейте помидоры в банке крутым кипятком и оставьте их остыть на 15 минут. Когда вода охладится, слейте ее в кастрюлю, добавьте к ней соль и сахар. Доведите до кипения и добавьте уксус. После того как маринад закипел, залейте им банки с помидорами. Закройте банки крышками, после чего укутайте, чтобы они дольше остывали.

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