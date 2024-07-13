Консервированная черешня – идеальный ингредиент для десертов. Кроме этого, ее очень вкусно есть самостоятельно.

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Консервированная черешня – пошаговый рецепт

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Черешню помойте, обсушите на бумажном полотенце, удалите косточки и хвостики. Банки простерилизуйте и разложите в них ягоды до плечиков.
  2. Вскипятите воду с сахаром, постоянно помешивая, добавьте корицу, бадьян и гвоздику. Когда сироп немного остынет, добавьте лимонную кислоту и тщательно перемешайте.
  3. Залейте черешню в банках сиропом, накройте крышками. Банки с черешней и сиропом обязательно надо простерилизовать: пол-литровые – в течение 10 минут, литровые – в течение 15.
  4. После стерилизации банки закатайте, переверните, поставьте на одеяло и укутайте. Оставьте до полного остывания.