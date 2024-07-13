Консервована черешня – ідеальний інгредієнт для десертів. Окрім цього, її дуже смачно їсти самостійно.

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Консервована черешня – покроковий рецепт

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Черешню помийте, обсушіть на паперовому рушнику, видаліть кісточки та хвостики. Банки простерилізуйте та розкладіть в них ягоди до плічок.
  2. Закип'ятіть воду з цукром, постійно помішуючи, додайте корицю, бодян і гвоздику. Коли сироп трохи охолоне, додайте лимонну кислоту і ретельно перемішайте.
  3. Залийте черешню в банках сиропом, накрийте кришками. Банки з черешнею і сиропом обов'язково треба простерилізувати: півлітрові – протягом 10 хвилин, літрові – протягом 15.
  4. Після стерилізації банки закатайте, переверніть, поставте на ковдру й укутайте. Залиште до повного охолодження.