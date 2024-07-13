Успейте, пока длится сезон: рецепт сказочно вкусной консервированной черешни

13 июля 2024, 13:30
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Источник:

"Слободской край"

Если вы хоть раз попробуете консервированную черешню, вы будете готовить ее снова и снова. С этим простым рецептом у вас точно все получится.

Консервированная черешня – идеальный ингредиент для десертов. Кроме этого, ее очень вкусно есть самостоятельно.

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Консервированная черешня – пошаговый рецепт

  • Время: 1 час
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм красной черешни;
– 1 литр воды;
– 7 столовых ложек сахара;
– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;
– 1 палочка корицы;
– 2 звездочки бадьяна;
– 5 соцветий гвоздики.

Приготовление:

  1. Черешню помойте, обсушите на бумажном полотенце, удалите косточки и хвостики. Банки простерилизуйте и разложите в них ягоды до плечиков.
  2. Вскипятите воду с сахаром, постоянно помешивая, добавьте корицу, бадьян и гвоздику. Когда сироп немного остынет, добавьте лимонную кислоту и тщательно перемешайте.
  3. Залейте черешню в банках сиропом, накройте крышками. Банки с черешней и сиропом обязательно надо простерилизовать: пол-литровые – в течение 10 минут, литровые – в течение 15.
  4. После стерилизации банки закатайте, переверните, поставьте на одеяло и укутайте. Оставьте до полного остывания.

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Автор: Ольга Котів