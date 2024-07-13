Успейте, пока длится сезон: рецепт сказочно вкусной консервированной черешни
13 июля 2024, 13:30Читати новину українською
Источник:"Слободской край"
Если вы хоть раз попробуете консервированную черешню, вы будете готовить ее снова и снова. С этим простым рецептом у вас точно все получится.
Консервированная черешня – идеальный ингредиент для десертов. Кроме этого, ее очень вкусно есть самостоятельно.
Стоит попробовать Лето в банке: рецепт фантастического маринованного арбуза
Консервированная черешня – пошаговый рецепт
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 1 килограмм красной черешни;
– 1 литр воды;
– 7 столовых ложек сахара;
– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;
– 1 палочка корицы;
– 2 звездочки бадьяна;
– 5 соцветий гвоздики.
Приготовление:
- Черешню помойте, обсушите на бумажном полотенце, удалите косточки и хвостики. Банки простерилизуйте и разложите в них ягоды до плечиков.
- Вскипятите воду с сахаром, постоянно помешивая, добавьте корицу, бадьян и гвоздику. Когда сироп немного остынет, добавьте лимонную кислоту и тщательно перемешайте.
- Залейте черешню в банках сиропом, накройте крышками. Банки с черешней и сиропом обязательно надо простерилизовать: пол-литровые – в течение 10 минут, литровые – в течение 15.
- После стерилизации банки закатайте, переверните, поставьте на одеяло и укутайте. Оставьте до полного остывания.