Как из МакДональдза: рецепт фантастически вкусных консервированных огурцов
4 июля 2024, 18:49Читати новину українською
Источник:Shuba
Многие украинцы любят гамбургеры и чизбургеры из МакДональдза именно из-за огурцов. Однако очень похожие можно сделать и в домашних условиях.
Для этого рецепта следует выбрать только хорошие огурцы – без пятен и вмятин. Избегайте больших, потому что часто они имеют жесткую кожуру.
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Консервированные огурцы
- Время: 35 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм огурцов;
– 2 столовые ложки соли;
– 300 миллилитров яблочного уксуса;
– 1 столовая ложка французской горчицы;
– 1 столовая ложка куркумы;
– 1 стакан сахара.
Приготовление:
- Небольшие огурцы помойте и отрежьте хвостики. Нарежьте кружочками шириной 3 миллиметра, засыпьте солью и перемешайте. Оставьте на 3 часа.
- Тем временем 2 пол-литровые банки помойте и простерилизуйте над паром 10 минут. Крышки прокипятите 3 – 5 минут.
- Для маринада налейте в миску яблочный уксус, добавьте французскую горчицу, куркуму, сахар и перемешайте. Вскипятите и добавьте в смесь огурцы. Прокипятите, помешивая, 5 – 7 минут.
- Разложите огурцы в стерилизованные банки и плотно закрутите стерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте остывать.