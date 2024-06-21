Малосольные кабачки – идеальная закуска. Они прекрасно подходят к мясным блюдам.
Будет вкусно Вкуснее чем печеночный: элементарный рецепт кабачкового торта, который поразит всех
Малосольные кабачки
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Кабачки помойте и обрежьте плодоножки. Разрежьте пополам поперек, а затем каждую половинку – еще на 6 частей. Также можно нарезать кабачки кружочками.
- Сложите кусочки кабачков в полиэтиленовый пакет или банку. Добавьте все специи и пропущенный через пресс чеснок.
- Закрутите пакет и хорошо встряхните его несколько раз, чтобы все перемешалось. Положите пакет в холодильник на 15 минут, чтобы кабачки немного промариновались.