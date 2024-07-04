Для этого рецепта следует выбрать только хорошие огурцы – без пятен и вмятин. Избегайте больших, потому что часто они имеют жесткую кожуру.
Стоит попробовать Очень хрустящие и аппетитные: рецепт роскошных маринованных огурцов
Консервированные огурцы
- Время: 35 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Небольшие огурцы помойте и отрежьте хвостики. Нарежьте кружочками шириной 3 миллиметра, засыпьте солью и перемешайте. Оставьте на 3 часа.
- Тем временем 2 пол-литровые банки помойте и простерилизуйте над паром 10 минут. Крышки прокипятите 3 – 5 минут.
- Для маринада налейте в миску яблочный уксус, добавьте французскую горчицу, куркуму, сахар и перемешайте. Вскипятите и добавьте в смесь огурцы. Прокипятите, помешивая, 5 – 7 минут.
- Разложите огурцы в стерилизованные банки и плотно закрутите стерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте остывать.