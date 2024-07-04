Для этого рецепта следует выбрать только хорошие огурцы – без пятен и вмятин. Избегайте больших, потому что часто они имеют жесткую кожуру.

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Консервированные огурцы

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 2 столовые ложки соли;

– 300 миллилитров яблочного уксуса;

– 1 столовая ложка французской горчицы;

– 1 столовая ложка куркумы;

– 1 стакан сахара.

Приготовление:

Небольшие огурцы помойте и отрежьте хвостики. Нарежьте кружочками шириной 3 миллиметра, засыпьте солью и перемешайте. Оставьте на 3 часа. Тем временем 2 пол-литровые банки помойте и простерилизуйте над паром 10 минут. Крышки прокипятите 3 – 5 минут. Для маринада налейте в миску яблочный уксус, добавьте французскую горчицу, куркуму, сахар и перемешайте. Вскипятите и добавьте в смесь огурцы. Прокипятите, помешивая, 5 – 7 минут. Разложите огурцы в стерилизованные банки и плотно закрутите стерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте остывать.

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