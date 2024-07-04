Для цього рецепту слід обрати лише хороші огірки – без плям та вм'ятин. Уникайте великих, бо часто вони мають жорстку шкірку.
Варто спробувати Надзвичайно хрумкі та апетитні: рецепт розкішних маринованих огірків
Консервовані огірки
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Невеликі огірки помийте та відріжте хвостики. Наріжте кружальцями шириною 3 міліметри, засипте сіллю і перемішайте. Залиште на 3 години.
- Тим часом 2 півлітрові банки помийте і простерилізуйте над парою 10 хвилин. Кришки прокип'ятіть 3 – 5 хвилин.
- Для маринаду налийте в миску яблучний оцет, додайте французьку гірчицю, куркуму, цукор і перемішайте. Закип'ятіть і додайте в суміш огірки. Прокип'ятіть, помішуючи, 5 – 7 хвилин.
- Розкладіть огірки в стерилізовані банки й щільно закрутіть стерилізованими кришками. Переверніть банки догори дном і залиште остигати.