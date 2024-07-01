Звезда любого стола: приготовьте фантастически хрустящие огурчики с кетчупом
1 июля 2024, 15:59Читати новину українською
Источник:УНИАН
Пожалуй, маринованные огурчики любят все. С кетчупом они будут еще вкуснее.
Обычно такие огурцы быстро исчезают со стола. Обязательно сохраните себе этот рецепт.
Стоит попробовать Вы могли этого не знать: как правильно приготовить идеальные малосольные огурцы
Хрустящие огурчики с кетчупом "Чили"
- Время: 1 час + 4 часа
- Порций: 6
– 2 килограмма огурцов;
– 6 стаканов воды;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан уксуса 9%;
– 2 столовые ложки соли;
– 300 граммов кетчупа "Чили";
– 1 пучок укропа;
– 1 пучок листьев хрена;
– перец чили зеленый по вкусу;
– 2 зубчика чеснока на литровую банку;
– 2 лавровых листа на литровую банку;
– 5 горошин черного перца на литровую банку.
Приготовление:
- Огурцы помойте и залейте холодной водой на 4 часа. Банки и крышки помойте и простерилизуйте.
- В подготовленные литровые банки на дно выложите нарезанный укроп, листья хрена, перец острый, лавровые листья, перец горошком и чеснок.
- Разложите в банки плотными рядами огурцы. Залейте кипящую воду, закройте крышками и оставьте на столе на 20 минут.
- После этого вылейте остывшую воду и приготовьте рассол. В небольшую кастрюлю влейте 6 стаканов кипятка, добавьте 1 стакан сахара, 2 столовые ложки соли, пакет томатного кетчупа "Чили" и 1 стакан уксуса. Все перемешайте, поставьте на огонь и доведите до закипания.
- Залейте огурцы рассолом и закатайте банки. Укутайте их в одеяло до остывания.