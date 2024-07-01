Звезда любого стола: приготовьте фантастически хрустящие огурчики с кетчупом

Пожалуй, маринованные огурчики любят все. С кетчупом они будут еще вкуснее.

Обычно такие огурцы быстро исчезают со стола. Обязательно сохраните себе этот рецепт.

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Хрустящие огурчики с кетчупом "Чили"

Время: 1 час + 4 часа

1 час + 4 часа Порций: 6

– 2 килограмма огурцов;– 6 стаканов воды;– 1 стакан сахара;– 1 стакан уксуса 9%;– 2 столовые ложки соли;– 300 граммов кетчупа "Чили";– 1 пучок укропа;– 1 пучок листьев хрена;– перец чили зеленый по вкусу;– 2 зубчика чеснока на литровую банку;– 2 лавровых листа на литровую банку;– 5 горошин черного перца на литровую банку.

Приготовление: