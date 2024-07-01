Зазвичай такі огірки швидко зникають зі столу. Обов'язково збережіть собі цей рецепт.

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Хрумкі огірочки з кетчупом "Чилі"

Час: 1 година + 4 години

1 година + 4 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 кілограми огірків;

– 6 склянок води;

– 1 склянка цукру;

– 1 склянка оцту 9%;

– 2 столові ложки солі;

– 300 грамів кетчупу "Чилі";

– 1 пучок кропу;

– 1 пучок листя хрону;

– перець чилі зелений до смаку;

– 2 зубчики часнику на літрову банку;

– 2 лаврові листки на літрову банку;

– 5 горошин чорного перцю на літрову банку.

Приготування:

Огірки помийте та залийте холодною водою на 4 години. Банки та кришки помийте й простерилізуйте. У підготовлені літрові банки на дно викладіть нарізаний кріп, листя хрону, перець гострий, лаврові листки, перець горошком та часник. Розкладіть в банки щільними рядами огірки. Залийте киплячу воду, закрийте кришками й залиште на столі на 20 хвилин. Після цього вилийте охололу воду та приготуйте розсіл. У невелику каструлю влийте 6 склянок окропу, додайте 1 склянку цукру, 2 столові ложки солі, пакет томатного кетчупу "Чилі" та 1 склянку оцту. Все перемішайте, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Залийте огірки розсолом та закатайте банки. Загорніть їх у ковдру до охолодження.

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