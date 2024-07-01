Зазвичай такі огірки швидко зникають зі столу. Обов'язково збережіть собі цей рецепт.
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Хрумкі огірочки з кетчупом "Чилі"
- Час: 1 година + 4 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Огірки помийте та залийте холодною водою на 4 години. Банки та кришки помийте й простерилізуйте.
- У підготовлені літрові банки на дно викладіть нарізаний кріп, листя хрону, перець гострий, лаврові листки, перець горошком та часник.
- Розкладіть в банки щільними рядами огірки. Залийте киплячу воду, закрийте кришками й залиште на столі на 20 хвилин.
- Після цього вилийте охололу воду та приготуйте розсіл. У невелику каструлю влийте 6 склянок окропу, додайте 1 склянку цукру, 2 столові ложки солі, пакет томатного кетчупу "Чилі" та 1 склянку оцту. Все перемішайте, поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
- Залийте огірки розсолом та закатайте банки. Загорніть їх у ковдру до охолодження.