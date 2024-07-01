Обычно такие огурцы быстро исчезают со стола. Обязательно сохраните себе этот рецепт.

Стоит попробовать Вы могли этого не знать: как правильно приготовить идеальные малосольные огурцы

Хрустящие огурчики с кетчупом "Чили"

Время: 1 час + 4 часа

1 час + 4 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 килограмма огурцов;

– 6 стаканов воды;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан уксуса 9%;

– 2 столовые ложки соли;

– 300 граммов кетчупа "Чили";

– 1 пучок укропа;

– 1 пучок листьев хрена;

– перец чили зеленый по вкусу;

– 2 зубчика чеснока на литровую банку;

– 2 лавровых листа на литровую банку;

– 5 горошин черного перца на литровую банку.

Приготовление:

Огурцы помойте и залейте холодной водой на 4 часа. Банки и крышки помойте и простерилизуйте. В подготовленные литровые банки на дно выложите нарезанный укроп, листья хрена, перец острый, лавровые листья, перец горошком и чеснок. Разложите в банки плотными рядами огурцы. Залейте кипящую воду, закройте крышками и оставьте на столе на 20 минут. После этого вылейте остывшую воду и приготовьте рассол. В небольшую кастрюлю влейте 6 стаканов кипятка, добавьте 1 стакан сахара, 2 столовые ложки соли, пакет томатного кетчупа "Чили" и 1 стакан уксуса. Все перемешайте, поставьте на огонь и доведите до закипания. Залейте огурцы рассолом и закатайте банки. Укутайте их в одеяло до остывания.

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