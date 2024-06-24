Консервировать персики совсем не сложно. Просто воспользуйтесь этим пошаговым рецептом.
Стоит попробовать Даже стерилизовать не надо: простой рецепт компота из черешни на зиму
Консервированные персики
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Вымойте и обсушите персики. Нарежьте ломтиками, сложите в кастрюлю, добавьте сахар и нарезанный кубиками лимон.
- Поставьте персики на огонь, доведите до кипения и проварите 5 минут. Снимите пену и выключите огонь.
- Охладите варенье до комнатной температуры и снова поставьте на огонь. Снова доведите до кипения и проварите 5 минут. Повторите так 4 раза.
- Разложите варенье в сухие стерилизованные банки, закрутите стерилизованными крышками. Укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.