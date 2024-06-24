Консервировать персики совсем не сложно. Просто воспользуйтесь этим пошаговым рецептом.

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Консервированные персики

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Вымойте и обсушите персики. Нарежьте ломтиками, сложите в кастрюлю, добавьте сахар и нарезанный кубиками лимон.
  2. Поставьте персики на огонь, доведите до кипения и проварите 5 минут. Снимите пену и выключите огонь.
  3. Охладите варенье до комнатной температуры и снова поставьте на огонь. Снова доведите до кипения и проварите 5 минут. Повторите так 4 раза.
  4. Разложите варенье в сухие стерилизованные банки, закрутите стерилизованными крышками. Укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.