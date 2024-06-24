Консервувати персики зовсім не складно. Просто скористайтеся цим покроковим рецептом.

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Консервовані персики

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Вимийте та обсушіть персики. Наріжте скибочками, складіть у каструлю, додайте цукор та нарізаний кубиками лимон.
  2. Поставте персики на вогонь, доведіть до кипіння та проваріть 5 хвилин. Зніміть піну та вимкніть вогонь.
  3. Охолодіть варення до кімнатної температури та знову поставте на вогонь. Знову доведіть до кипіння та проваріть 5 хвилин. Повторіть так 4 рази.
  4. Розкладіть варення в сухі стерилізовані банки, закрутіть стерилізованими кришками. Закутайте ковдрою та залиште до повного вистигання.