Консервувати персики зовсім не складно. Просто скористайтеся цим покроковим рецептом.

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Консервовані персики

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,4 кілограма персиків;

– 700 грамів цукру;

– 100 грамів лимонів.

Приготування:

Вимийте та обсушіть персики. Наріжте скибочками, складіть у каструлю, додайте цукор та нарізаний кубиками лимон. Поставте персики на вогонь, доведіть до кипіння та проваріть 5 хвилин. Зніміть піну та вимкніть вогонь. Охолодіть варення до кімнатної температури та знову поставте на вогонь. Знову доведіть до кипіння та проваріть 5 хвилин. Повторіть так 4 рази. Розкладіть варення в сухі стерилізовані банки, закрутіть стерилізованими кришками. Закутайте ковдрою та залиште до повного вистигання.

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