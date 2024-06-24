Солнце в банке: видеорецепт идеальных консервированных персиков на зиму

Начинают созревать первые персики, поэтому пора их законсервировать. Они точно порадуют вас зимой.

Консервировать персики совсем не сложно. Просто воспользуйтесь этим пошаговым рецептом.

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Консервированные персики

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

– 1,4 килограмма персиков;– 700 граммов сахара;– 100 граммов лимонов.

Приготовление:

Вымойте и обсушите персики. Нарежьте ломтиками, сложите в кастрюлю, добавьте сахар и нарезанный кубиками лимон. Поставьте персики на огонь, доведите до кипения и проварите 5 минут. Снимите пену и выключите огонь. Охладите варенье до комнатной температуры и снова поставьте на огонь. Снова доведите до кипения и проварите 5 минут. Повторите так 4 раза. Разложите варенье в сухие стерилизованные банки, закрутите стерилизованными крышками. Укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.