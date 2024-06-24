Солнце в банке: видеорецепт идеальных консервированных персиков на зиму
24 июня 2024, 17:30Читати новину українською
Источник:"Все просто"
Начинают созревать первые персики, поэтому пора их законсервировать. Они точно порадуют вас зимой.
Консервировать персики совсем не сложно. Просто воспользуйтесь этим пошаговым рецептом.
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Консервированные персики
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 1,4 килограмма персиков;
– 700 граммов сахара;
– 100 граммов лимонов.
Приготовление:
- Вымойте и обсушите персики. Нарежьте ломтиками, сложите в кастрюлю, добавьте сахар и нарезанный кубиками лимон.
- Поставьте персики на огонь, доведите до кипения и проварите 5 минут. Снимите пену и выключите огонь.
- Охладите варенье до комнатной температуры и снова поставьте на огонь. Снова доведите до кипения и проварите 5 минут. Повторите так 4 раза.
- Разложите варенье в сухие стерилизованные банки, закрутите стерилизованными крышками. Укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.