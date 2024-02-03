Кордон блю: рецепт любимого блюда французских королей от суперфиналистки "МастерШеф"

3 февраля 2024, 18:05
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Кордон блю – легендарное блюдо французской кухни. Традиционно его готовят из телятины, но курица тоже отлично подойдет.

Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко рассказала свой рецепт. С ним приготовить изысканное блюдо будет очень просто.

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Курочка Le Cordon Blue

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 куриное филе;
– 4 кусочка ветчины;
– 4 кусочка твердого сыра;
– 20 граммов муки;
– 1 – 2 яйца;
– 50 граммов кукурузных хлопьев или панировочных сухарей;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разрежьте куриное филе пополам и отбейте через пленку.
  2. Посолите и поперчите филе. Выложите на него ветчину и сыр. Заверните и заколите шпажками.
  3. Кукурузные хлопья перебейте в блендере.
  4. Окуните курочку в муку, а затем во взбитое яйцо. Повторите так дважды. В конце окуните рулеты в хлопья.
  5. Жарьте на сковороде до золотистого цвета со всех сторон. Затем поставьте Кордон блю в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

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Автор: Ольга Котів