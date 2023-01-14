Соус beurre noisette является важной традицией французской кухни. Для его приготовления нужно только несоленое сливочное масло, а секрет соуса заключается в технике его приготовления.

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Как приготовить коричневое масло

В сущности, сливочное масло – это смесь сухих веществ молока и молочного жира. Когда мы топим масло, твердые вещества молока начинают вариться и подрумяниваются, придавая соусу характерный цвет и вкус.

Традиционный французский соус / Фото Delish

Кладем масло в неглубокую кастрюлю из нержавеющей стали и подогреваем на среднем огне. Вы заметите, что оно начинает пениться. Время от времени помешиваем его и крутим кастрюлю, чтобы распределить тепло.

Когда пена начнет убавляться, масло нужно помешивать постоянно, ведь именно с этого момента оно начинает подрумяниваться и может пригореть. Как только оно приобретет карамельный оттенок – снимаем с огня и переливаем в жаростойкую миску.

К чему добавить коричневое масло

Этот соус хорошо сочетается с жареными овощами, рыбой и макаронами. Особенно вкусным он будет в сочетании с разнообразными травами.

Также коричневое масло идеально подходит для выпечки и печенья, придавая ему неповторимый аромат.