Соус beurre noisette є важливою традицією французької кухні. Для його приготування потрібне лише несолоне вершкове масло, а секрет соусу полягає у техніці його приготування.

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Як приготувати коричневе масло

По суті, вершкове масло – це суміш сухих речовин молока та молочного жиру. Коли ми топимо масло, тверді речовини молока починають варитися і підрум’янюються, надаючи соусу характерний колір і смак.

Традиційний французький соус / Фото Delish

Кладемо масло у неглибоку каструлю з нержавіючої сталі та підігріваємо його на середньому вогні. Ви помітите, що воно починає пінитися. Час від часу помішуємо його ат крутимо каструлю, щоб розподілити тепло.

Коли піна почне зменшуватися, масло потрібно помішувати постійно, адже саме з цього моменту воно починає підрум'янюватися та може пригоріти. Як тільки воно набере карамельного відтінку – знімаємо з вогню та переливаємо у жаростійку миску.

До чого додати коричневе масло

Цей соус добре поєднується зі смаженими овочами, рибою та макаронами. Особливо смачним він буде у поєднанні з різноманітними травами.

Також коричневе масло ідеально пасує до випічки та печива, надаючи йому неповторного аромату.