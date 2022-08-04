Кіш з рибою і броколі будуть їсти навіть ті, хто не любить цих інгредієнтів. Річ у тім, що вони ідеально смакують у поєднанні з вершками, пісочним тістом і перетворюються на вишукану ресторанну страву французької кухні.
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Адже саме у Франції вперше приготували відомий відкритий пісочний пиріг – кіш Лорен. Класичним вважається пиріг з беконом та сиром. Рецепт рибного пирога нічим не поступається оригіналу.
Рецепт пирога з броколі та лососем
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Нам потрібна форма діаметром 24 сантиметри.
- У мисці або чаші кухонної машини змішайте просіяне борошно та кубики холодного масла. Перетріть все в крихту та додайте сіль, цукор, яєчний жовток та 2 столові ложки холодної води. Замісіть однорідне та еластичне тісто.
- Загорніть тісто у шар харчової плівки та залишіть відпочити в холодильнику на 60 хвилин.
- Розкачайте тісто та викладіть у форму. Сформуйте борти на довжину і висоту форми. За допомогою виделки зробіть отвори в тісті. Поверх нього викладіть шар пергаменту та висипте рис, або квасолю. Так під час випікання коржа, тісто не буде деформуватися та підійматися.
- Відправте його в духовку на 20 хвилин при 190 градусах.
Готуємо начинку для пирога
Приготування:
- ️Броколі кидаємо в киплячу воду і варимо 3 хвилини від закипання. Рибу нарізаємо на крупні шматочки. Сир натираємо на дрібній тертці.
- Для заливки змішайте яйця, вершки, орегано, часник і мускатний горіх на кінчику ножа. Присмачте сіллю, чорним меленим перцем та додайте сир
- ️На готовий корж викладаємо бланшовану броколі, рибу, натертий сир і заливаємо заливкою.
- ️Випікайте кіш при 170 градусах 1 годину. Готовий пиріг охолодіть при кімнатній температурі та подавайте до столу.
Смачного!