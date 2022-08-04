Кіш з рибою і броколі будуть їсти навіть ті, хто не любить цих інгредієнтів. Річ у тім, що вони ідеально смакують у поєднанні з вершками, пісочним тістом і перетворюються на вишукану ресторанну страву французької кухні.

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Адже саме у Франції вперше приготували відомий відкритий пісочний пиріг – кіш Лорен. Класичним вважається пиріг з беконом та сиром. Рецепт рибного пирога нічим не поступається оригіналу.

Рецепт пирога з броколі та лососем

Час: 2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти для тіста:

– 250 грамів борошна;

– 150 грамів вершкового масла;

– 1 сирий яєчний жовток;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 2 чайні ложки цукру.

Приготування:

Нам потрібна форма діаметром 24 сантиметри.

У мисці або чаші кухонної машини змішайте просіяне борошно та кубики холодного масла. Перетріть все в крихту та додайте сіль, цукор, яєчний жовток та 2 столові ложки холодної води. Замісіть однорідне та еластичне тісто.

Загорніть тісто у шар харчової плівки та залишіть відпочити в холодильнику на 60 хвилин.

Розкачайте тісто та викладіть у форму. Сформуйте борти на довжину і висоту форми. За допомогою виделки зробіть отвори в тісті. Поверх нього викладіть шар пергаменту та висипте рис, або квасолю. Так під час випікання коржа, тісто не буде деформуватися та підійматися.

Відправте його в духовку на 20 хвилин при 190 градусах.

Готуємо начинку для пирога

Інгредієнти для начинки:

– 300 грамів броколі;

– 300 грамів лосося;

– 3 курячих яйця;

– 500 мілілітрів 10 відсоткових коров'ячих вершків;

– 100 грамів твердого сиру;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– сухий орегано;

– сухий часник;

– мускатний горіх.

Приготування:

️Броколі кидаємо в киплячу воду і варимо 3 хвилини від закипання. Рибу нарізаємо на крупні шматочки. Сир натираємо на дрібній тертці.

Для заливки змішайте яйця, вершки, орегано, часник і мускатний горіх на кінчику ножа. Присмачте сіллю, чорним меленим перцем та додайте сир

️На готовий корж викладаємо бланшовану броколі, рибу, натертий сир і заливаємо заливкою.

️Випікайте кіш при 170 градусах 1 годину. Готовий пиріг охолодіть при кімнатній температурі та подавайте до столу.

Смачного!