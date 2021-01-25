Котлета в бургере – это без сомнений основной ингредиент блюда, а правильное ее приготовление – залог отличного вкуса. Как правильно приготовить котлету для бургера дома рассказывает Владимир Ярославский.

Шеф-повар Владимир Ярославский поделился своим рецептом приготовления котлеты для бургера с читателями на своей странице в инстаграме.

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Чтобы приготовить правильно котлету для бургера воспользуйтесь рецептом от украинского шеф-повара Владимира Ярославского и ваше домашнее блюдо будет вкуснее чем в ресторане.

Как приготовить котлету для бургера

Ингредиенты:

– 1 кг говяжьего мяса (лопатка)

– 150-200 г говяжьего жира (обрез антрекота)

– 5 г соли;

– 30 г соуса Ворчестер;

– черный и душистый перцы.

В большой миске смешайте нарезанные кусочки мяса и жира, заправьте ворчестерским соусом и по желанию можно добавить трюфельную пасту. Мясо пропустите через мясорубку и осторожно выкладывайте его на доску вдоль, чтобы сохранить волокна. Лучше использовать среднюю решетку. Немного сожмите его руками и заверните в пищевую пленку – затяните. Чтобы вышел лишний воздух, сделайте на пленке несколько отверстий. Оставьте мясную колбасу отдохнуть на 2-3 часа и уже после этого переходите к формированию котлет. Нарежьте котлеты острым ножом. Обжарьте котлеты на разогретой сковородке до золотистой корочки с обеих сторон. Шеф-повар советует повторить процесс обжаривания два раза, только тогда солить. Приятного аппетита!

Чтобы сыр правильно расплавился, сразу выложите его на горячую котлету. Помните, что фарш приготовленный по этому рецепту пригоден к употреблению в течение одного дня.