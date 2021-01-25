Рецепт курицы Кордон Блю: изысканное ресторанное блюдо на вашем столе
Если вам надоели привычные блюда из курицы, мы советуем приготовить изысканное блюдо Кордон Блю с нежной начинкой из ветчины и сыра.
Аппетитное и нежное мясное блюдо Кордон Блю по рецепту Smachno News понравится каждому члену вашей семьи, ведь оно хрустящее снаружи и сочное внутри. Сыр и ветчина добавляют блюду особенный вкус и изысканность.
Читайте также Как приготовить тесто для домашних пирожков: рецепт от шеф-повара Владимира Ярославского
Сordon bleu – французское блюдо, что в переводе означает синяя лента. Существует версия, что блюдо впервые готовила кухарка Людовика XV – мадам Дюбарри. Именно за это приготовленное блюдо он наградил ее синей лентой, отсюда пошло и название.
Как приготовить курицу Кордон Блю дома
- Тщательно помойте курицу, разрежьте до половины куска острым ножом и отбейте под пищевой пленкой, чтобы не порвать мясо.
- Смажьте куриную грудку горчицей, сверху выложите по кусочку ветчины и сыра. Заверните все в рулет и закрепите зубочистками.
- Яйца выбейте в миску, перемешайте вилкой.
- В отдельную мисочку насыпьте панировочных сухарей, а в другую муку с солью и молотым черным перцем.
- Каждый рулет из курицы обваляйте сначала в муке, затем в яйце и затем в сухарях.
- Обжарьте курицу на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Далее доведите блюдо до готовности в духовке, разогретой до 180 градусов около 15-20 минут. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
Поделиться новостью