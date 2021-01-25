Если вам надоели привычные блюда из курицы, мы советуем приготовить изысканное блюдо Кордон Блю с нежной начинкой из ветчины и сыра.

Аппетитное и нежное мясное блюдо Кордон Блю по рецепту Smachno News понравится каждому члену вашей семьи, ведь оно хрустящее снаружи и сочное внутри. Сыр и ветчина добавляют блюду особенный вкус и изысканность.

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Сordon bleu – французское блюдо, что в переводе означает синяя лента. Существует версия, что блюдо впервые готовила кухарка Людовика XV – мадам Дюбарри. Именно за это приготовленное блюдо он наградил ее синей лентой, отсюда пошло и название.

Как приготовить курицу Кордон Блю дома

Ингредиенты:

– 6 куриных грудок;

– 6 ломтиков сыра;

– 6 ломтиков ветчины;

– 3 ст. л муки;

– 2 яйца;

– 2 ст. л горчицы;

– панировочные сухари;

– соль, перец;

– масло для жарки.