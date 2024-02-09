Та самая котлета по-киевски: элементарный рецепт легендарного украинского блюда
9 февраля 2024, 13:30Читати новину українською
Источник:_lady.stegantseva_
Многие украинцы обожают котлеты по-киевски. И не зря, ведь нежное сочетание сочной курятины и хрустящей панировки может поразить каждого.
Сливочное масло с укропом завершают картину. Чтобы насладиться этим замечательным блюдом, воспользуйтесь этим простым рецептом.
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Котлета по-киевски
- Время: 55 минут
- Порций: 6
– 100 граммов масла;
– укроп, чеснок, соль по вкусу;
– 3 куриные филе;
– мука, яйца, сухари для кляра.
Приготовление:
- Масло, измельченный укроп, чеснок и соль перемешайте. Заверните в пищевую пленку колбаской и на 15 минут отправьте в холодильник.
- Куриное филе разрежьте вдоль на две части. Отбейте молотком под пленкой, каждую часть посолите и поперчите.
- Положите отбитое филе на пленку, на филе выложите кусочек масла с укропом, заверните рулетик, закрепите пленкой и положите в морозилку на 20 минут.
- Охлажденную котлету обваляйте в муке, затем – в яйце и в сухариках.
- Котлету опустите в горячий фритюр, обжарьте до золотой корочки и переложите на противень. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.