Думаете, что приготовить на ужин? Мы подготовили для вас рецепт нежных и сочных котлет, которые быстро и легко готовятся. Запишите себе рецепт.

Ароматные котлеты из куриного фарша, овсяными хлопьями и укропом понравятся детям и взрослым. Котлеты отлично сочетаются с любым гарниром и салатами. Читайте также Тальятелле с куриными боллами: домашний рецепт Рецепт котлет Ингредиенты:

– 400 граммов куриного фарша;

– 50 граммов овсяных хлопьев;

– 2 яйца;

– 50 миллилитров сливок 10%;

– соль;

– укроп. Порции: 3-4 Для приготовления котлет в миске соедините овсяные хлопья с яйцами, добавьте сливки, оставьте для набухания в течение 5 минут. Помойте укроп, измельчите ножом. В миску выложите фарш, добавьте овсяные хлопья с яйцами, соль, укроп, тщательно перемешайте, замесите фарш. Разделите фарш на 9-10 частей, смочите руки водой, сформируйте котлеты. Готовьте на пару в течение 10-15 минут или разогрейте духовку до температуры 150 градусов, выложите в форму котлеты, добавьте воду, отправьте запекаться в течение 20 минут. Достаньте из духовки, выложите на тарелку. Приятного аппетита!