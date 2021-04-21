Как приготовить котлеты Фитнес из курицы: простой рецепт
Думаете, что приготовить на ужин? Мы подготовили для вас рецепт нежных и сочных котлет, которые быстро и легко готовятся. Запишите себе рецепт.
Источник:Наша Ряба
Ароматные котлеты из куриного фарша, овсяными хлопьями и укропом понравятся детям и взрослым. Котлеты отлично сочетаются с любым гарниром и салатами.
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Рецепт котлет
Порции: 3-4
- Для приготовления котлет в миске соедините овсяные хлопья с яйцами, добавьте сливки, оставьте для набухания в течение 5 минут.
- Помойте укроп, измельчите ножом.
- В миску выложите фарш, добавьте овсяные хлопья с яйцами, соль, укроп, тщательно перемешайте, замесите фарш.
- Разделите фарш на 9-10 частей, смочите руки водой, сформируйте котлеты.
- Готовьте на пару в течение 10-15 минут или разогрейте духовку до температуры 150 градусов, выложите в форму котлеты, добавьте воду, отправьте запекаться в течение 20 минут.
- Достаньте из духовки, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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