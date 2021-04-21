Думаєте, що приготувати на вечерю? Ми підготували для вас рецепт ніжних та соковитих котлет, які швидко і легко готуються. Запишіть собі рецепт.

Ароматні котлети з курячого фаршу, вівсяними пластівцями та кропом сподобаються дітям і дорослим. Котлети чудово поєднуються з будь-яким гарніром та салатами. Читайте також Тальятеле з курячими болами: домашній рецепт Рецепт котлет Інгредієнти:

– 400 грамів курячого фаршу;

– 50 грамів вівсяних пластівців;

– 2 яйця;

– 50 мілілітрів вершків 10%;

– сіль;

– кріп. Порції: 3-4 Для приготування котлет у мисці з'єднайте вівсяні пластівці з яйцями, додайте вершки, залиште для набухання протягом 5 хвилин. Помийте кріп, подрібніть ножем. У миску викладіть фарш, додайте вівсяні пластівці з яйцями, сіль, кріп, ретельно перемішайте, замісіть фарш. Розділіть фарш на 9-10 частин, змочіть руки водою, сформуйте котлети. Готуйте на пару протягом 10-15 хвилин або розігрійте духовку до температури 150 градусів, викладіть у форму котлети, додайте воду, відправте запікатись протягом 20 хвилин. Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку. Смачного!