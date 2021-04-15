Если ищете оригинальный рецепт с курицей? Приготовьте тальятелле с куриными боллами. Блюдо понравится детям и взрослым.

Мясные шарики из курицы с пастой – отличный вариант для вкусного обеда. Блюдо готовится в ароматном соусе со специями и украшается петрушкой и тертым сыром.

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Тальятелле с куриными боллами

Ингредиенты:

– 400 граммов куриного филе;

– 300 граммов пасты Тальятелли;

– 100 граммов лука;

– 350 миллилитров сливок 30-33%;

– 350 миллилитров белого сухого вина;

– 2 зубчика чеснока;

– 50 граммов сыра Пармезан;

– 15 миллилитров оливкового масла;

– петрушка;

– розмарин;

– соль;

– перец.