Тальятелле с куриными боллами: домашний рецепт
Если ищете оригинальный рецепт с курицей? Приготовьте тальятелле с куриными боллами. Блюдо понравится детям и взрослым.
Источник:Наша Ряба
Мясные шарики из курицы с пастой – отличный вариант для вкусного обеда. Блюдо готовится в ароматном соусе со специями и украшается петрушкой и тертым сыром.
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Тальятелле с куриными боллами
- Лук очистите, разрежьте пополам.
- Куриное филе пропустите через мясорубку с половинкой луковицы.
- В миску выложите фарш, добавьте соль, перец, сливки. Сформируйте небольшие шарики.
- В кастрюле с кипятком отварите пасту, добавьте соль.
- Очистите чеснок, натрите на терке.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
- Твердый сыр натрите на крупной терке.
- На сковороде с оливковым маслом обжарьте боллы.
- Нарежьте половинку лука, обжарьте на сковороде с розмарином до румяности, добавьте тертый чеснок. Далее – влейте вино, перемешайте, оставьте для испарения, добавьте сливки, добавьте готовую пасту, петрушку, тушите 2-3 минуты, добавьте тертый сыр.
- Выложите на тарелку пасту, боллы. Приятного аппетита!
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