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Котлети з цвітної капусти
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Цвітну капусту дрібно наріжте і викладіть на деко, застелене пергаментом. Голівку часнику розріжте навпіл та покладіть між подрібненими суцвіттями. Приправте сіллю і перцем та збризніть оливковою олією. Випікайте 25 хвилин при температурі 200 градусів.
- Очищену цибулю наріжте кубиками та обсмажте до золотистого кольору.
- Охолоджену запечену капусту наріжте і покладіть у миску. Додайте половину подрібнених запечених зубчиків часнику, обсмажену цибулю, тертий пармезан, яйце і панірувальні сухарі. Приправте сіллю і перцем.
- Добре перемішайте і сформуйте котлети. Посипте їх панірувальними сухарями та обсмажте на розігрітій соняшниковій або оливковій олії приблизно по 3 – 4 хвилини з кожного боку.