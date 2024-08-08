Эти котлеты будут очень сочными. Обязательно попробуйте приготовить их на ужин.

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Сочные котлеты из тунца

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как готовить котлеты из тунца: видео

Приготовление:

  1. Тунца выложите в глубокую миску и разомните вилкой.
  2. Морковь и кабачок натрите на крупной терке и добавьте к тунцу.
  3. Лук порежьте кубиком, зелень измельчите и тоже высыпьте в миску.
  4. Добавьте соль, перец, специи и сок лимона. Перемешайте.
  5. Добавьте яйца и муку и снова перемешайте.
  6. Сформируйте котлетки и жарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета с обеих сторон.