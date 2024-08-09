Домашние будут просить добавки: готовим фантастические котлеты из цветной капусты
9 августа 2024, 09:13Читати новину українською
Источник:Shuba
Цветная капуста – овощ, который многие не дооценивают. И зря, ведь из нее можно приготовить много вкусных блюд.
В частности, фантастически ароматные котлетки. Попробуйте – вам понравится.
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Котлеты из цветной капусты
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1 цветная капуста;
– 1 головка чеснока;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– соль, перец по вкусу;
– 1 лук;
– 1 яйцо;
– 4 столовые ложки панировочных сухарей;
– 3 столовые ложки тертого пармезана.
Приготовление:
- Цветную капусту мелко нарежьте и выложите на противень, застеленный пергаментом. Головку чеснока разрежьте пополам и положите между измельченными соцветиями. Приправьте солью и перцем и сбрызните оливковым маслом. Выпекайте 25 минут при температуре 200 градусов.
- Очищенный лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета.
- Охлажденную запеченную капусту нарежьте и положите в миску. Добавьте половину измельченных запеченных зубчиков чеснока, обжаренный лук, тертый пармезан, яйцо и панировочные сухари. Приправьте солью и перцем.
- Хорошо перемешайте и сформируйте котлеты. Посыпьте их панировочными сухарями и обжарьте на разогретом подсолнечном или оливковом масле примерно по 3 – 4 минуты с каждой стороны.