Быстрый и бюджетный перекус: готовим котлеты из капусты

3 июля 2024, 14:06
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Источник:

Shuba

Из капусты можно приготовить не только салат или запеканку, но и вкусные котлеты. Они понравятся даже тем, кто обожает мясо.

Капустные котлетки готовятся очень быстро. Вкусно их есть со сметаной.

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Котлеты из капусты

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов капусты;
– 1 пучок зеленого лука;
– 1 яйцо;
– 4 столовые ложки панировочных сухарей;
– 1 столовая ложка сметаны 30%;
– соль, перец, масло по вкусу.

Приготовление:

  1. Капусту хорошо помойте и измельчите блендером или мясорубкой.
  2. Лук тоже помойте, подсушите бумажными полотенцами и измельчите. Добавьте к капусте.
  3. Добавьте к овощам яйцо, сметану, панировочные сухари, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  4. Выкладывайте ложкой на хорошо разогретую и смазанную маслом сковороду и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
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Автор: Ольга Котів