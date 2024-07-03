Быстрый и бюджетный перекус: готовим котлеты из капусты
3 июля 2024, 14:06Читати новину українською
Источник:Shuba
Из капусты можно приготовить не только салат или запеканку, но и вкусные котлеты. Они понравятся даже тем, кто обожает мясо.
Капустные котлетки готовятся очень быстро. Вкусно их есть со сметаной.
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Котлеты из капусты
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 500 граммов капусты;
– 1 пучок зеленого лука;
– 1 яйцо;
– 4 столовые ложки панировочных сухарей;
– 1 столовая ложка сметаны 30%;
– соль, перец, масло по вкусу.
Приготовление:
- Капусту хорошо помойте и измельчите блендером или мясорубкой.
- Лук тоже помойте, подсушите бумажными полотенцами и измельчите. Добавьте к капусте.
- Добавьте к овощам яйцо, сметану, панировочные сухари, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Выкладывайте ложкой на хорошо разогретую и смазанную маслом сковороду и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.