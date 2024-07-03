Капустяні котлетки готуються дуже швидко. Смачно їх їсти зі сметаною.

Варто спробувати Кілька гривень і стільки ж хвилин: готуємо розкішну намазку з кабачків

Котлети з капусти

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Капусту добре помийте та подрібніть блендером чи м'ясорубкою.
  2. Цибулю теж помийте, підсушіть паперовими рушниками та подрібніть. Додайте до капусти.
  3. Додайте до овочів яйце, сметану, панірувальні сухарі, сіль і перець. Добре перемішайте.
  4. Викладайте ложкою на добре розігріту та змащену олією пательню та смажте до золотистої скоринки з обох боків.