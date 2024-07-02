Такая намазка будет полезной и очень вкусной. Кроме этого, она не ударит по кошельку.

Будет вкусно Ее сметут со стола за секунду: готовим идеальную кабачковую икру

Кабачковая намазка

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 кабачок;

– 2 плавленых сырка;

– специи, чеснок по вкусу;

– 1 – 2 столовые ложки растительного масла.

Смотрите, как приготовить кабачковую намазку: видео

Приготовление:

Кабачки помойте и порежьте кубиками. Отправьте на сковороду на 10 – 15 минут, накройте крышкой и периодически помешивайте. Добавьте измельченный чеснок, соль, перец и перемешайте. Тушите еще минут 5. Если кабачки готовы, а сока до сих пор много, оставьте их еще на несколько минут на огне без крышки. Далее переложите кабачки в блендер, добавьте плавленые сырки и измельчите до однородности. Вкуснее всего есть намазку полностью охлажденной.

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