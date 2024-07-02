Такая намазка будет полезной и очень вкусной. Кроме этого, она не ударит по кошельку.
Будет вкусно Ее сметут со стола за секунду: готовим идеальную кабачковую икру
Кабачковая намазка
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Смотрите, как приготовить кабачковую намазку: видео
Приготовление:
- Кабачки помойте и порежьте кубиками. Отправьте на сковороду на 10 – 15 минут, накройте крышкой и периодически помешивайте.
- Добавьте измельченный чеснок, соль, перец и перемешайте. Тушите еще минут 5. Если кабачки готовы, а сока до сих пор много, оставьте их еще на несколько минут на огне без крышки.
- Далее переложите кабачки в блендер, добавьте плавленые сырки и измельчите до однородности. Вкуснее всего есть намазку полностью охлажденной.