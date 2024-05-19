Невероятно сочные: готовим куриные котлетки с вкусным сюрпризом

19 мая 2024, 16:02
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Источник:

Shuba

Котлетки из куриного фарша имеют фантастически нежный вкус. Сырная начинка придаст им еще большей изюминки.

Котлеты получатся очень вкусными и сочными. Обязательно сохраните этот рецепт.

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Куриные котлетки с сыром

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов куриного филе;
– 1 луковица;
– 100 граммов сыра;
– 1 яйцо;
– 200 граммов хлеба;
– 100 граммов молока 2,5%;
– 100 граммов панировочных сухарей;
– специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте и хорошо просушите бумажными полотенцами куриное филе. Очищенный лук нарежьте небольшими полукольцами. Приготовьте фарш из филе и лука.
  2. Хлеб залейте молоком. Затем смешайте его с фаршем. Добавьте яйцо и специи, хорошо перемешайте руками.
  3. Твердый сыр нарежьте небольшими брусочками.
  4. Смочите руки в воде и сформируйте из фарша котлеты с сыром внутри.
  5. Обваляйте готовые котлетки в панировочных сухарях и обжарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки.
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Автор: Ольга Котів