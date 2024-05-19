Котлети вийдуть дуже смачними та соковитими. Обов'язково збережіть цей рецепт.
Буде смачно Пальчики оближеш: готуємо розкішну курятину в сирному клярі
Курячі котлетки з сиром
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Промийте й добре просушіть паперовими рушниками куряче філе. Очищену цибулю наріжте невеликими напівкільцями. Приготуйте фарш з філе та цибулі.
- Хліб залийте молоком. Потім змішайте його з фаршем. Додайте яйце та спеції, добре перемішайте руками.
- Твердий сир наріжте невеликими брусочками.
- Змочіть руки у воді та сформуйте з фаршу котлети з сиром всередині.
- Обваляйте готові котлетки у панірувальних сухарях та обсмажте на розігрітій пательні до золотистої скоринки.