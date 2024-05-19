Котлеты получатся очень вкусными и сочными. Обязательно сохраните этот рецепт.
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Куриные котлетки с сыром
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Промойте и хорошо просушите бумажными полотенцами куриное филе. Очищенный лук нарежьте небольшими полукольцами. Приготовьте фарш из филе и лука.
- Хлеб залейте молоком. Затем смешайте его с фаршем. Добавьте яйцо и специи, хорошо перемешайте руками.
- Твердый сыр нарежьте небольшими брусочками.
- Смочите руки в воде и сформируйте из фарша котлеты с сыром внутри.
- Обваляйте готовые котлетки в панировочных сухарях и обжарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки.