Так куриную печень вы еще не ели: быстрый рецепт нежных рубленых котлеток
22 февраля 2024, 19:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Куриную печень можно не только жарить или тушить. Превратите ее в нежные котлетки.
Они добавят разнообразия вашему ежедневному столу. Такие котлетки можно приготовить даже на праздник.
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Нежные рубленые котлетки из куриной печени
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 600 граммов куриной печени;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
– 4 столовые ложки панировочных сухарей;
– 2 луковицы;
– 1 морковка;
– соль, перец, сушеный чеснок по вкусу.
Приготовление:
- Лук и морковь почистите. Морковь натрите и обжарьте несколько минут. Добавьте нарезанный лук. Готовьте еще несколько минут.
- Куриную печень хорошо промойте, отрежьте лишнее и мелко нарежьте. Добавьте специи, зажарку, крахмал, панировочные сухари, яйцо и тщательно перемешайте.
- Сформируйте котлеты с помощью ложки. Жарьте их до готовности на хорошо разогретой сковороде.