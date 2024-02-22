Так куриную печень вы еще не ели: быстрый рецепт нежных рубленых котлеток

22 февраля 2024, 19:59
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Источник:

Shuba

Куриную печень можно не только жарить или тушить. Превратите ее в нежные котлетки.

Они добавят разнообразия вашему ежедневному столу. Такие котлетки можно приготовить даже на праздник.

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Нежные рубленые котлетки из куриной печени

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов куриной печени;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
– 4 столовые ложки панировочных сухарей;
– 2 луковицы;
– 1 морковка;
– соль, перец, сушеный чеснок по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук и морковь почистите. Морковь натрите и обжарьте несколько минут. Добавьте нарезанный лук. Готовьте еще несколько минут.
  2. Куриную печень хорошо промойте, отрежьте лишнее и мелко нарежьте. Добавьте специи, зажарку, крахмал, панировочные сухари, яйцо и тщательно перемешайте.
  3. Сформируйте котлеты с помощью ложки. Жарьте их до готовности на хорошо разогретой сковороде.
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Автор: Ольга Котів