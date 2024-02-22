Вони додадуть різноманітності вашому щоденному столу. Такі котлетки можна приготувати навіть на свято.

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Ніжні рублені котлетки з курячої печінки

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Цибулю та моркву почистьте. Моркву натріть та обсмажте кілька хвилин. Додайте нарізану цибулю. Готуйте ще кілька хвилин.
  2. Курячу печінку добре промийте, відріжте зайве та дрібно наріжте. Додайте спеції, засмажку, крохмаль, панірувальні сухарі, яйце та ретельно перемішайте.
  3. Сформуйте котлети за допомогою ложки. Смажте їх до готовності на добре розігрітій пательні.