Вони додадуть різноманітності вашому щоденному столу. Такі котлетки можна приготувати навіть на свято.
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Ніжні рублені котлетки з курячої печінки
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Цибулю та моркву почистьте. Моркву натріть та обсмажте кілька хвилин. Додайте нарізану цибулю. Готуйте ще кілька хвилин.
- Курячу печінку добре промийте, відріжте зайве та дрібно наріжте. Додайте спеції, засмажку, крохмаль, панірувальні сухарі, яйце та ретельно перемішайте.
- Сформуйте котлети за допомогою ложки. Смажте їх до готовності на добре розігрітій пательні.