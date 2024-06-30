Роскошное блюдо за считанные гривны: готовим мясные котлеты с кабачком
30 июня 2024, 14:57Читати новину українською
Источник:Shuba
Попробуйте приготовить вместо классических котлет с кабачком. Они получатся нежными и очень вкусными.
Кабачок добавит котлетам пользы. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.
Стоит попробовать Бюджетно, но очень вкусно: рецепт фантастических гречаников
Мясные котлеты с кабачком
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 500 граммов говядины;
– 200 граммов кабачков;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 лук;
– 40 граммов манной крупы;
– соль, перец по вкусу;
– 40 граммов панировочных сухарей;
– 40 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Мясо помойте и нарежьте кусками. Лук почистите и тоже разрежьте на 4 части. Чеснок почистите чеснок почистите. Пропустите все через мясорубку.
- Кабачок помойте, почистите от кожуры, уберите семена и натрите на мелкой терке. Все смешайте, добавьте манку, соль и перец. Перемешайте.
- Сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях с обеих сторон.
- Разогрейте сковороду, влейте масло и обжарьте котлеты с двух сторон до румяности. На это уйдет примерно по 4 – 5 минут с каждой стороны.