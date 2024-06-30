Кабачок додасть котлетам користі. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.
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М'ясні котлети з кабачком
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- М'ясо помийте та шматками. Цибулю почистьте і теж розріжте на 4 частини. Часник почистьте. Пропустіть все через м'ясорубку.
- Кабачок помийте, почистьте від шкірки, приберіть насіння і натріть на дрібній терці. Все змішайте, додайте манку, сіль та перець. Перемішайте.
- Сформуйте котлети й обкачайте в панірувальних сухарях з обох боків.
- Розігрійте пательню, влийте олію та обсмажте котлети з двох боків до рум'яності. На це піде приблизно по 4 – 5 хвилин з кожного боку.