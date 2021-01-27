Коттбуллар: как приготовить традиционные шведские фрикадельки – рецепт как в IKEA
Мы уверены, что знаменитые фрикадельки по рецепту IKEA станут любимыми в вашей семье!
Источник: IKEA
Поклонники популярного во всем мире коттбуллар, или как их еще называют фрикадельки, отныне могут приготовить их дома по популярному рецепту.
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Из-за закрытия большинства ресторанов в связи с пандемией IKEA решила опубликовать свой знаменитый рецепт шведских фрикаделек со специальным соусом.
Согласно этому рецепту у вас получится около 16-20 ароматных и сочных фрикаделек.
Как приготовить фирменные фрикадельки коттбуллар
Фрикадельки
Шведский сливочный соус
- Хорошо смешайте говядину и свинину – разбейте все комочки. Добавьте мелко нарезанный лук и зубчик чеснока, панировочные сухари и яйцо и перемешайте. Добавьте молоко и хорошо заправьте солью и перцем.
- Сформируйте смесь в небольшие круглые шарики. Положите на чистую тарелку, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 2 часа (чтобы они держали форму во время варки).
- Нагрейте на сковороде масло на среднем огне. Как только оно прогреется, осторожно добавляем шарики и жарим их со всех сторон.
- Обжаренные фрикадельки отправьте в духовку разогретую до 180 градусов и готовьте еще 30 минут.
Как приготовить шведский сливочный соус
- На сковороде растопите масло. Медленно добавьте муку, постоянно помешивая венчиком, и продолжайте варить около 2 минут, благодаря чему мука должна прокипеть. Добавьте овощной и говяжий бульон и продолжайте помешивать.
- Добавьте сливки, соевый соус и дижонскую горчицу, доведите до кипения и дайте соусу загустеть. Продолжайте помешивать.
- Подавайте фрикадельки с соусом к картофелю. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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