Мы уверены, что знаменитые фрикадельки по рецепту IKEA станут любимыми в вашей семье!

Источник: IKEA

Поклонники популярного во всем мире коттбуллар, или как их еще называют фрикадельки, отныне могут приготовить их дома по популярному рецепту.

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Из-за закрытия большинства ресторанов в связи с пандемией IKEA решила опубликовать свой знаменитый рецепт шведских фрикаделек со специальным соусом.

Согласно этому рецепту у вас получится около 16-20 ароматных и сочных фрикаделек.

Как приготовить фирменные фрикадельки коттбуллар

Фрикадельки

Ингредиенты:

– 500 г говяжьего фарша;

– 250 г свиного фарша;

– 1 луковица мелко нарезанная;

– 1 зубчик чеснока;

– 100 г сухарей;

– 1 яйцо;

– 5 столовых ложек цельного молока;

– Соль и перец на вкус.

Шведский сливочный соус

Ингредиенты:

– 40 г сливочного масла;

– 40 г муки;

– 150 мл овощного бульона;

– 150 мл говяжьего бульона;

– 150 мл полноценных сливок;

– 2 чайные ложки соевого соуса;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы.

Хорошо смешайте говядину и свинину – разбейте все комочки. Добавьте мелко нарезанный лук и зубчик чеснока, панировочные сухари и яйцо и перемешайте. Добавьте молоко и хорошо заправьте солью и перцем. Сформируйте смесь в небольшие круглые шарики. Положите на чистую тарелку, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 2 часа (чтобы они держали форму во время варки). Нагрейте на сковороде масло на среднем огне. Как только оно прогреется, осторожно добавляем шарики и жарим их со всех сторон. Обжаренные фрикадельки отправьте в духовку разогретую до 180 градусов и готовьте еще 30 минут.

Как приготовить шведский сливочный соус