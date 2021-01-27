Ми впевнені, що знамениті фрикадельки за рецептом IKEA стануть улюбленими у вашій родині!

Джерело: IKEA

Шанувальники популярного у всьому світі коттбуллар, або як їх ще називають фрикадельки, відтепер можуть приготувати їх вдома за популярним рецептом.

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Через закриття більшості ресторанів у зв'язку із пандемією IKEA вирішила опублікувати свій знаменитий рецепт шведських фрикадельок зі спеціальним соусом.

Згідно з цим рецептом у вас вийде близько 16-20 ароматних та соковитих фрикадельок.

Як приготувати фірмові фрикадельки коттбуллар

Фрикадельки

Інгредієнти:

–500г яловичого фаршу;

– 250 г свинячого фаршу;

– 1 цибулина дрібно нарізана;

– 1 зубчик часнику;

– 100 г сухарів;

– 1 яйце;

– 5 столових ложок незбираного молока;

– Сіль і перець на смак.

Шведський вершковий соус

Інгредієнти:

– 40 г вершкового масла;

– 40 г борошна;

– 150 мл овочевого бульйону;

– 150 мл яловичого бульйону;

– 150 мл повноцінних вершків;

– 2 чайні ложки соєвого соусу;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці.

Добре змішайте яловичину і свинину – розбийте всі грудочки. Додати дрібно нарізану цибулю і зубчик часнику, панірувальні сухарі та яйце і перемішати. Додати молоко і добре заправити сіллю і перцем. Сформуйте суміш у невеликі круглі кульки. Покладіть на чисту тарілку, накрийте кришкою та поставте в холодильник на 2 години (щоб вони тримали форму під час варіння). Нагрійте на сковороді олію на середньому вогні. Як тільки вона прогріється, обережно додаємо кульки та смажимо їх з усіх боків. Обсмажені фрикадельки відправте в духовку розігріту до 180 градусів та готуйте ще 30 хвилин.



Як приготувати шведський вершковий соус