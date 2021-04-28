Краффин: рецепт пасхальной выпечки от шеф-повара Владимира Ярославского
Шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Владимир Ярославский на своей странице в инстаграм поделился с читателями рецептом кулича его бабушки. Как готовить – читайте в материале.
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Владимир Ярославский предлагает приготовить оригинальный кулич к Пасхе – краффин с орехами и изюмом. Ароматная, пышная пасха понравится детям и взрослым.
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Рецепт пасхи
- В кастрюлю вылейте молоко, добавьте сахар, дрожжи. Оставьте на 15 минут в теплом месте.
- В теплую смесь добавьте желтки, яйцо, сахар, ванильный сахар, сметану, соль, муку, перемешайте. Замесите тесто, накройте пищевой пленкой, оставьте на 40-50 минут, чтобы поднялось.
- Далее – в тесто добавьте растопленное сливочное масло, замесите тесто.
- Для начинки измельчите очищенные грецкие орехи с изюмом, сахаром и корицей.
- Очень тонко раскатайте тесто, выложите начинку, заверните в рулет. Отступите от края теста и разрежьте его посередине. Закрутите краффин. Форму выстелите пергаментом, выложите тесто. Оставьте краффин на 1-1,5 часа, чтобы он поднялся примерно втрое.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте выпекаться в течение 30-35 минут.
- Выложите на тарелку, украсьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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