Шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Владимир Ярославский на своей странице в инстаграм поделился с читателями рецептом кулича его бабушки. Как готовить – читайте в материале.

Владимир Ярославский предлагает приготовить оригинальный кулич к Пасхе – краффин с орехами и изюмом. Ароматная, пышная пасха понравится детям и взрослым. Читайте также Семейный рецепт творожной пасхи от Ольги Мартыновской Рецепт пасхи Ингредиенты для теста:

– 460-470 граммов муки;

– 10 граммов быстродействующих дрожжей;

– 3 желтка, 1 большое яйцо;

– 100 граммов сахара;

– 80 граммов сливочного масла 82%;

– 30 граммов сметаны 15%;

– 160 граммов молока;

– щепотка соли;

– 2 чайные ложки ванильного сахара;

– сахарная пудра.

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Ингредиенты для начинки:

– 25 граммов сливочного масла 82%;

– 150 граммов грецких орехов;

– 100 граммов изюма;

– 30 граммов сахара;

– 0,5-1 чайной ложки корицы. В кастрюлю вылейте молоко, добавьте сахар, дрожжи. Оставьте на 15 минут в теплом месте. В теплую смесь добавьте желтки, яйцо, сахар, ванильный сахар, сметану, соль, муку, перемешайте. Замесите тесто, накройте пищевой пленкой, оставьте на 40-50 минут, чтобы поднялось. Далее – в тесто добавьте растопленное сливочное масло, замесите тесто. Для начинки измельчите очищенные грецкие орехи с изюмом, сахаром и корицей. Очень тонко раскатайте тесто, выложите начинку, заверните в рулет. Отступите от края теста и разрежьте его посередине. Закрутите краффин. Форму выстелите пергаментом, выложите тесто. Оставьте краффин на 1-1,5 часа, чтобы он поднялся примерно втрое. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте выпекаться в течение 30-35 минут. Выложите на тарелку, украсьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!