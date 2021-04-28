Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський на своїй сторінці в інстаграм поділився з читачами рецептом паски його бабусі. Як готувати – читайте у матеріалі.

Володимир Ярославський пропонує приготувати оригінальну паску до Великодня – краффін з горіхами та родзинками. Ароматна, запашна паска сподобається дітям і дорослим. Читайте також Сімейний рецепт сирної паски від Ольги Мартиновської Рецепт паски Інгредієнти для тіста:

– 460-470 грамів борошна;

– 10 грамів швидкодійних дріжджів;

– 3 жовтки, 1 велике яйце;

– 100 грамів цукру;

– 80 грамів вершкового масла 82%;

– 30 грамів сметани 15%;

– 160 грамів молока;

– дрібка солі;

– 2 чайні ложки ванільного цукру;

– цукрова пудра.

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Інгредієнти для начинки:

– 25 грамів вершкового масла 82%;

– 150 грамів волоських горіхів;

– 100 грамів родзинок;

– 30 грамів цукру;

– 0,5-1 чайної ложки кориці. У каструлю вилийте молоко, додайте цукор, дріжджі. Залиште на 15 хвилин в теплому місці. У теплу суміш додайте жовтки, яйце, цукор, ванільний цукор, сметану, сіль, борошно, перемішайте. Замісіть тісто, накрийте харчовою плівкою, залиште на 40-50 хвилин, щоб піднялося. Далі – в тісто додайте розтоплене вершкове масло, замісіть тісто. Для начинки подрібніть очищені волоські горіхи з родзинками, цукром та корицею. Дуже тонко розкатайте тісто, викладіть начинку, загорніть у рулет. Відступіть від краю тіста та розріжте його посередині. Закрутіть краффін. Форму вистеліть пергаментом, викладіть тісто. Залиште краффін на 1-1,5 години, щоб він піднявся приблизно втричі. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте випікатись протягом 30-35 хвилин. Викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!