Паска краффін: рецепт смачної та оригінальної пасхальної випічки від Лізи Глінської
Якщо ви хочете спробувати спекти на Великдень оригінальну та смачну паску – краффін те, що вам потрібно!
Джерело:Глінська Ліза
Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом незвичайної, оригінальної паски на Великдень – краффін. Пухка, ароматна та трішки незвична за процесом приготування паска сподобається всім, особливо гурманам.
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Ліза Глінська підготувала види начинки для краффінів: горіхи, мак, родзинки та шоколад. Вам залишається тільки обрати, який смак буде вам до вподоби та розпочинайте готувати!
Рецепт паски краффін
- Молоко кімнатної температури з'єднайте з цукор та дріжджами. Перемішайте суміш руками та додайте просіяне борошно.
- Перемішайте опару до однорідної консистенції, накрийте шаром харчової плівки та залишіть в теплому місці без протягів підростати на кілька годин.
- У великій мисці з'єднайте яйця з сіллю та цукром – перемішайте. Додайте опару до яєчної маси.
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Додайте до яєць борошно та з’єднайте з м'яким вершковим маслом.
- Замісіть однорідне тісто, накрийте його шаром харчової плівки та покладіть в тепле місце на одну годину.
- Розділіть тісто на шість рівних частин, сформуйте кульки та накрийте їх харчовою плівкою.
- Для приготування сиропу змішайте гарячу воду та цукор в каструлі. Перемішуйте сироп до повного розчинення цукру.
- Попередньо промийте родзинки водою.
- Трішки охолоджений сироп з'єднайте з родзинками та залишіть їх на кілька годин.
- Процідіть родзинки.
Як сформувати краффін
- Розкачайте тісто прямокутником, розмір 30 на 40 см, товщина приблизно 3 мм.
- Змажте поверхню тіста вершковим маслом, викладіть родзинки (смажені горіхи, мак або шоколад).
- Закрутіть тісто з начинкою у рулет, відступіть від краю тіста на 3 см та розріжте його посередині. Закрутіть краффін у формі для паски.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте краффіни 30-35 хвилин до готовності. Смачного!
Рецепт паски краффін від кондитерки Лізи Глінської – відео:
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