Якщо ви хочете спробувати спекти на Великдень оригінальну та смачну паску – краффін те, що вам потрібно!

Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом незвичайної, оригінальної паски на Великдень – краффін. Пухка, ароматна та трішки незвична за процесом приготування паска сподобається всім, особливо гурманам.

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Ліза Глінська підготувала види начинки для краффінів: горіхи, мак, родзинки та шоколад. Вам залишається тільки обрати, який смак буде вам до вподоби та розпочинайте готувати!

Рецепт паски краффін

Інгредієнти для опари:

– 15 г свіжих дріжджів;

– 300 мл молока;

– 150 г борошна;

– 20 г цукру.

Молоко кімнатної температури з'єднайте з цукор та дріжджами. Перемішайте суміш руками та додайте просіяне борошно. Перемішайте опару до однорідної консистенції, накрийте шаром харчової плівки та залишіть в теплому місці без протягів підростати на кілька годин.

Інгредієнти для краффіна:

– 500 г борошна;

– 100 г цукру;

– 200 г вершкового масла;

– дрібка солі;

– 100 г яйця;

– 200 г родзинок (мак, шоколад або волоські горіхи на ваш смак).

У великій мисці з'єднайте яйця з сіллю та цукром – перемішайте. Додайте опару до яєчної маси. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Додайте до яєць борошно та з’єднайте з м'яким вершковим маслом. Замісіть однорідне тісто, накрийте його шаром харчової плівки та покладіть в тепле місце на одну годину. Розділіть тісто на шість рівних частин, сформуйте кульки та накрийте їх харчовою плівкою.

Інгредієнти для сиропу:

– 100 мл води;

– 100 г цукру.

Для приготування сиропу змішайте гарячу воду та цукор в каструлі. Перемішуйте сироп до повного розчинення цукру. Попередньо промийте родзинки водою. Трішки охолоджений сироп з'єднайте з родзинками та залишіть їх на кілька годин. Процідіть родзинки.

Як сформувати краффін

Розкачайте тісто прямокутником, розмір 30 на 40 см, товщина приблизно 3 мм. Змажте поверхню тіста вершковим маслом, викладіть родзинки (смажені горіхи, мак або шоколад). Закрутіть тісто з начинкою у рулет, відступіть від краю тіста на 3 см та розріжте його посередині. Закрутіть краффін у формі для паски. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте краффіни 30-35 хвилин до готовності. Смачного!

Рецепт паски краффін від кондитерки Лізи Глінської – відео: