Как в лучших парижских кафе: рецепт крем-брюле с идеальной карамельной корочкой
3 июня 2024, 22:59Читати новину українською
Источник:angelinaburik
Крем-брюле – это не мороженое, как кто-то может подумать, а фантастически нежный кремовый десерт. Для многих он уже успел стать любимым.
Вы вполне можете приготовить этот шедевр французской кухни самостоятельно. Просто воспользуйтесь этим пошаговым рецептом.
Стоит попробовать Домашние будут просить добавки: рецепт фантастических оладий с клубникой от Ярославского
Крем-брюле
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 120 граммов желтков (6 штук);
– 80 граммов сахара;
– 20 граммов сиропа бузины (или еще 100 граммов сахара);
– 500 миллилитров жирных сливок;
– сахар для карамельной корочки.
Смотрите, как готовить крем-брюле: видео
Приготовление:
- Желтки разотрите с сахаром и сиропом из бузины. Влейте сливки, доведенные до кипения.
- Верните массу на огонь и, постоянно помешивая, нагрейте максимум до 78 градусов.
- Разлейте массу в керамические формы, поставьте в противень, наполненный водой до половины, и готовьте в разогретой до 120 градусов духовке без конвекции 60 минут.
- Полностью охладите в холодильнике, присыпьте сахаром и растопите его горелкой.