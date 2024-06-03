Ви цілком можете приготувати цей шедевр французької кухні самотужки. Просто скористайтеся цим покроковим рецептом.

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Крем-брюле

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як готувати крем-брюле: відео

Приготування:

  1. Жовтки розітріть з цукром та сиропом з бузини. Влийте вершки, доведені до кипіння.
  2. Поверніть масу на вогонь та, постійно помішуючи, нагрійте максимум до 78 градусів.
  3. Розлийте масу в керамічні форми, поставте у деко, наповнене водою до половини, та готуйте у розігрітій до 120 градусів духовці без конвекції 60 хвилин.
  4. Повністю охолодіть в холодильнику, присипте цукром та розтопіть його пальником.