Спробуйте скористатися цим простим рецептом. З ним таких невдач не трапиться.
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Цукрова глазур на желатині для пасок
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
- Замочіть желатин у 2 столових ложках холодної води. Залиште на 5 хвилин.
- У сотейник з товстим дном висипте склянку цукру і влийте 4 столові ложки води. Нагрійте, помішуючи, до повного розчинення цукру.
- У гарячий сироп висипте желатин, розмішайте та збийте міксером на високій швидкості, поки маса не побіліє. На це піде приблизно 3 хвилини.
- Залиште глазур трохи охолонути, поки вона не почне густішати. Після цього покрийте нею паски, але будьте обережні – якщо глазур повністю охолоне, вона застигне. Тоді допоможе лише повторне нагрівання.