Вы будете делать только так: элементарный рецепт лучшей глазури для пасхи
19 апреля 2024, 16:15Читати новину українською
Источник:"Триколад"
Шапочка из глазури является едва ли не самой любимой частью кулича для многих. Однако бывает, что она крошится или осыпается.
Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом. С ним таких неудач не случится.
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Сахарная глазурь на желатине для куличей
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 5 граммов желатина;
– 6 столовых ложек воды;
– 1 стакан сахара.
Ингредиенты:
- Замочите желатин в 2 столовых ложках холодной воды. Оставьте на 5 минут.
- В сотейник с толстым дном высыпьте стакан сахара и влейте 4 столовые ложки воды. Нагрейте, помешивая, до полного растворения сахара.
- В горячий сироп высыпьте желатин, размешайте и взбейте миксером на высокой скорости, пока масса не побелеет. На это уйдет примерно 3 минуты.
- Оставьте глазурь немного остыть, пока она не начнет густеть. После этого покройте ею куличи, но будьте осторожны – если глазурь полностью остынет, она застынет. Тогда поможет только повторное нагревание.