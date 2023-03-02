Такой суп можно приготовить как из свежей цветной капусты, так и из замороженной. Консистенция блюда нежная, однородная, а вкус как из изысканного ресторана.

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Цветная капуста по содержанию полезных веществ превосходит все остальные виды капусты. Она богата витаминами группы А, В, С, содержит кальций, магний, железо и фосфор. Всего 30 калорий на 100 грамм продукта – невероятно, правда.

Крем-суп из цветной капусты

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Нарезаем лук кубиками и тушим на сливочном масле белого цвета.
  • Добавляем соцветие капусты и заливаем бульоном или смесью овощей с водой.
  • Тушим до готовности и перебиваем блендером. Вливаем сливки и еще раз измельчаем.
  • Нарезаем стебель петрушки и декорируем суп при подаче. Не забываем добавить специй по вашему вкусу.
  • Подаем крем-суп из цветной капусты с хрустящим хлебом или гренками.

Приятного аппетита!