Такий суп можна приготувати як зі свіжої цвітної капусти, так і з замороженої. Консистенція страви ніжна, однорідна, а смак наче з вишуканого ресторану.

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Цвітна капуста за вмістом корисних речовин перевершує всі інші види капусти. Вона багата на вітаміни групи А, В, С, містить кальцій, магній, залізо та фосфор. Всього 30 калорій на 100 грамів продукту – неймовірно, правда.

Крем-суп з цвітної капусти

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 цибулина;

– 20 грамів вершкового масла;

– 500 грамів цвітної капусти;

– 100 грамів вершків, молока або рослинного молока;

– 1 столова ложка суміші сухих овочів.

Приготування:

Нарізаємо цибулю кубиками та тушкуємо на вершковому маслі до білого кольору.

Додаємо суцвіття капусти та заливаємо бульйоном, або сумішшю овочів з водою.

Тушкуємо до готовності та перебиваємо блендером. Вливаємо вершки та ще раз подрібнюємо.

Нарізаємо стебло петрушки та декоруємо суп при подачі. Не забуваємо додати спецій на ваш смак.

Подаємо крем-суп з цвітної капусти з хрумким хлібом або грінками.

Смачного!