Взрыв вкуса и удовольствия: рецепт крем-супа с белыми грибами и шампиньонами Евгения Клопотенко
Крем-суп с грибами легкий и простой в приготовлении, а добавив к нему сливки жирностью 12-15% вы снизите его калорийность и он прекрасно подойдет для разгрузочного дня. Айда готовить вместе!
Талантливый шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного и простого в приготовлении крем-супа с грибами на своей странице в инстаграм.
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Евгений Клопотенко уверяет, что с добавлением в крем-суп белых грибов он превратился в настоящий взрыв вкусов и взорвал его рецепторы.
Фото из соцсетей Евгения Клопотенко
Как приготовить крем-суп с грибами
- Отварите сушеные белые грибы в воде до готовности. Шампиньоны помойте, почистите от кожуры и нарежьте кусочками.
- Картофель почистите от кожуры, помойте водой и отварите до готовности в подсоленной воде.
- Обжарьте шампиньоны с нарезанным кубиком луком до золотистой корочки на сковороде с добавлением масла.
- Смешайте все ингредиенты в блендере, заправьте специями и сливками и измельчите до однородной массы.
- Плотность крем-супа регулируйте с помощью молока или отвара из белых грибов.
- Подавайте крем-суп с хрустящими гренками. Приятного тебе аппетита!
Источник: SmachnoNews
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