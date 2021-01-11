Крем-суп с грибами легкий и простой в приготовлении, а добавив к нему сливки жирностью 12-15% вы снизите его калорийность и он прекрасно подойдет для разгрузочного дня. Айда готовить вместе!

Талантливый шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного и простого в приготовлении крем-супа с грибами на своей странице в инстаграм.

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Евгений Клопотенко уверяет, что с добавлением в крем-суп белых грибов он превратился в настоящий взрыв вкусов и взорвал его рецепторы.



Фото из соцсетей Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

– 200 г шампиньонов;

– 10 г сушеных белых грибов;

– 3 картофеля;

– ½ репчатого лука;

– 100-150 мл сливок.

Как приготовить крем-суп с грибами